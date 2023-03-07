Боррель: ЄС готовий вжити нових заходів проти Білорусі через порушення прав людей

Євросоюз готовий вжити нових заходів проти Білорусі у відповідь на заочний вирок екс-кандидату на пост президента Світлані Тихановській, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява високого представника ЄС Жозепа Борреля.

"ЄС засуджує ці абсурдні вироки, побудовані на сфабрикованих звинуваченнях у державній зраді, екстремізмі, змові та розпалюванні ненависті" , - йдеться у заяві.

Боррель заявив, що Євросоюз готовий вжити заходів у відповідь на обурливе порушення прав її населення, що і досі триває.

"ЄС і надалі підтримуватиме всіх, хто мужньо виступає за незалежну та демократичну Білорусь" , - додав високий представник ЄС.

Нагадаємо, що вчора суд у Мінську заочно засудив екс-кандидата у президенти Білорусі Світлану Тихановську. Їй призначили 15 років за ґратами.

Польща вважає за необхідне запровадити нові санкції щодо білоруської влади. Приводом став заочний вирок екс-кандидату у президенти Білорусі Світлані Тихановській.