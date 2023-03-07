ЄС уперше запровадив санкції через порушення прав жінок, у переліку – російські військові

Європейський Союз у вівторок запровадив санкції проти дев'яти людей і трьох організацій, яких визнав відповідальними за сексуальне насильство та інші порушення прав жінок – це перший випадок застосування подібних обмежень блоком, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила Рада Євросоюзу.

Серед іншого, санкції запроваджені проти двох міністрів уряду "Талібану" в Афганістані, причетних до обмежень прав дівчат і жінок на освіту; співробітників управління поліції в Москві, відповідальних за свавільні арешти й затримання; командири ополченців у Південному Судані та посадовці в М'янмі, які також стоять за гендерно зумовленим насиллям.

Також обмеження поширяться на жіночу в'язницю "Карчак" в Ірані, Сирійську республіканську гвардія та Управління начальника з питань військової безпеки в М'янмі "з огляду на їхню роль у серйозних порушеннях прав людини на сексуальному та гендерному ґрунті".

Як вказує Reuters, у "чорному списку" вказані двоє російських військових командирів, які беруть участь у повномасштабній війні Росії проти України, – Микола Кузнєцов і Раміль Ібатуллін. Обох називають причетними до актів сексуального насильства та зґвалтувань проти цивільних українців.

"Запроваджуючи ці санкції, ми надсилаємо чіткий сигнал злочинцям, що їм не зійдуть з рук їхні злочини. Ці жахливі, нелюдські дії мають наслідки. Це також послання жертвам: ЄС підтримає вас, де б ви не перебували" , – прокоментував міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра.

Санкції передбачають заморожування будь-яких активів, якими володіють підсанкційні особи, а також заборону на в'їзд до ЄС. Місцевим компаніям також заборонено надавати послуги тим, хто перебуває під санкціями.

Як зазначає Reuters, це перший випадок, коли ЄС запровадив пакет санкцій проти осіб, винних у сексуальному насильстві. Для цього у 2020 році він ухвалив спеціальний санкційний режим для порушників прав людини.