ВСУ: Росія втратила ще 244 окупанти під Бахмутом, вже шукає резерви

Російська армія понесла чергові втрати у битвах за Бахмут – за останню добу 244 загарбники вбиті, ще 315 поранені. Ворог уже шукає резерви для поповнення виснажених військ, повідомляє Українська правда.

﻿Про це повiдомив речник східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

За його словами, протягом доби в районі Бахмута Донецької області відбулося 9 бойових зіткнень, ворог здійснив 26 обстрілів по позиціях українських Сил оборони.

"Вони (росіяни - УП) зараз уже шукають резерви, вони уже кидають (у бій - УП) тих, хто у них були інструкторами, хто був на командних постах, кого вони берегли".

Череватий повідомив, що бойовикам "ПВК Вагнер" також допомагає регулярна армія РФ - повітряно-десантні та піхотні підрозділи, а також артилерія і авіація.

Речник східного угрупування розповів, що наразі завдання український військ у Бахмуті – "сточувати бойовий потенціал ворога" і готувати підходи для підкріплення, яке зараз проходить бойовий вишкіл і "освоює нову техніку".

Череватий упевнений, що свіжі українські підрозділи зможуть "викинути ворога".

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