Західна розвідка: РФ втратила до 30 тисяч "вагнерівців" у боях за Бахмут

Західна розвідка оцінює втрати Росії в боях за місто Бахмут Донецької області в останні місяці в 20-30 тисяч найманців приватної військової компанії "Вагнера", причому загиблих серед них може бути приблизно третина, повідомляє Європейська правда.

Про це на брифінгу для журналістів у вівторок заявив високопосадовець однієї з країн Заходу, пише британське видання i.

За його словами, на Заході бачать усе більше доказів того, що російські призовники відмовляються йти в бій в інших гарячих точках вздовж лінії фронту, зокрема в район міста Вугледар на Донеччині, де щодня "гинуть або отримують поранення сотні російських солдатів".

Також західні чиновники вважають, що в ПВК "Вагнера" вичерпується резерв, оскільки кількість чоловіків призовного віку в російських в'язницях, звідки вербують "вагнерівців" починає зменшуватися.

"Рівень смертності у "Вагнера" значно вищий, ніж у російських збройних силах. Бахмут не був успішним для росіян. Вони відступають уже пів року. Там ми спостерігаємо справді жахливий рівень російських втрат за дуже мінімальну територіальну вигоду, і російська армія справді в поганому стані" , – підкреслив західний чиновник.

Співрозмовник уточнив, що числовими даними щодо втрат з боку України він не володіє, але вони "значно нижчі", ніж у Росії. Також, за його словами, Захід вважає рішення Києва продовжувати захищати "місто, яке не є тактично важливим", правильним.

"Вони вбивають там багато росіян. Це цілком може тривати ще місяць, або ж Україна може вирішити відступити з міста" , – пояснив він.

Як повідомлялося, розвідка НАТО оцінює втрати російської сторони в боях за Бахмут як такі, що вп’ятеро перевищують українські. Водночас британська розвідка стверджує, що українська оборона Бахмута продовжує виснажувати сили українських оборонців та російських загарбників.