Зеленський: У бою під Бахмутом загинув Герой України "Да Вінчі"
На фронті загинув доброволець ДУК "Правий сектор" Герой України Дмитро Коцюбайло, відомий за позивним "Да Вінчі", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив президент Володимир Зеленський у Telegram.
"Сьогодні в бою загинув "Да Вінчі", герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість, – Дмитро Коцюбайло. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат. Загинув в бою під Бахмутом, у бою за Україну.
Він із 2014 року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу. Один із наймолодших героїв України. Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України.
Уже понад девʼять років українські герої в жорстоких боях за державу виборюють майбутнє для України. Спокій і відносна безпека в тилових містах – це їхній подвиг. Наша впевненість у перемозі України – це їхня стійкість і сила.
Україна завжди памʼятатиме своїх героїв. Наша памʼять про них не згине. Згине цей ворог, що прийшов в Україну.
67-ма бригадо, воїни, слава вашій хоробрості! Усі українці, хто бʼється за Бахмут, слава вашому героїзму! Дякую всім воїнам, чия стійкість і наполегливість знищують армію окупанта на Донбасі! Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну!"
Коцюбайлу було 27 років. Молодший лейтенант очолював окремий механізований батальйон "Вовки Да Вінчі" в складі 67-мої окремої механізованої бригади.
"Да Вінчі" перебував на фронті з початку російсько-української війни. У 2014 році зазнав важкого поранення танковим снарядом у Пісках Донецької області.
Після одужання, через три місяці реабілітації повернувся на фронт, де продовжив відстоювати суверенітет і територіальну цілісність України.
Указом президента Зеленського від 30 листопада 2021 року Коцюбайлу було присвоєно звання Героя України.