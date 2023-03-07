Розвідка обіцяє знайти винних у розстрілі українського військового

Головне управління розвідки України докладе всіх зусиль для того, щоб знайти винних у жорстокому вбивстві українського військового, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

За його словами, росіяни опублікували відео жорстокого вбивства для того, щоб деморалізувати українців. Однак це не подіяло і тільки додало як військовим, так і мирному населенню ненависті до Росії.

Юсов розповів, що ГУР вже розпочав пошук виконавців злочину. Відомство зробить все можливе для того, щоб винні понесли відповідальність, адже це "питання честі".

"Росіяни свідомо записали цей злочин на відео і свідомо його оприлюднили. Це ті акти геноциду, яких рашисти не соромляться, і публічна політика цього режиму і цієї так званої армії" , - уточнив він.

Розстріл українського полоненого

Нагадаємо, вчора мережу сколихнуло відео, яке опублікували російські окупанти. Загарбники зафільмували те, як розстрілюють українського військовополоненого після його слів "Слава Україні".

На що одразу відреагували на Банковій. Керівник ОП Андрій Єрмак пообіцяв помститись за вбивство бійця. Тим часом омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що відправив відео з розстрілом українського полоненого міжнародним партнерам.

Згодом з'явилася і реакція президента Володимира Зеленського. Він пообіцяв, що Україна знайде вбивць військового, якого розстріляли російські боягузливі окупанти.

Тим часом нардепи просять главу держави надати звання Героя загиблому військовополоненому.

Розслідування цієї справи вже розпочато.