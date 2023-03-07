NYT: Вибухи на газопроводах "Північний потік" влаштувала українська група

Диверсію на російських магістральних газопроводах "Північний потік" у Балтійському морі влаштувала українська група, яка діяла без вказівок української влади, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчать дані американської розвідки із посиланням на New York Times.

"Вибухові речовини, швидше за все, були закладені за допомогою досвідчених водолазів, які, схоже, не працювали на військові чи розвідувальні служби. Але можливо, що злочинці пройшли спеціальну державну підготовку у минулому" , — йдеться у матеріалі.

Розвідка не знайшла доказів того, що диверсійна група діяла за вказівкою української влади. Також не було встановлено причетності до вибухів американських чи британських офіційних осіб. Диверсанти найімовірніше були громадянами України чи Росії. Можливо діяли спільно.

Однак не всі представники розвідки США довіряють цій інформації.

Як повiдомлялось, 26 вересня 2022 року пропускна спроможність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля через різке зниження тиску. Було зафіксовано кілька витоків.

Пізніше у мережі з'явилися фото та відео з місць витоків газу, оприлюднених датськими військовими.

Наприкінці жовтня на дні Фінської затоки зафіксовано кілька підводних вибухів у районі пролягання газопроводів.

Шведський прокурор Матс Юнгквіст, який веде розслідування пошкоджень газопроводів, підтвердив, що інцидент був диверсією, оскільки на місці було виявлено сліди вибухових речовин.