Зеленський пояснив, чим важливий Бахмут

Захоплення Бахмута відкриє для Росії шлях до інших населених пунктів Донецької області – з цієї причини українські захисники продовжують боронити місто, повідомляє Українська правда.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN.

"Ми розуміємо, що після Бахмута вони можуть піти далі. Вони можуть піти на Краматорськ, вони можуть піти на Слов'янськ, для росіян буде відкрита дорога після Бахмута до інших міст України, в Донецькому напрямку.

Ось чому наші хлопці стоять там".

За його словами, для України оборона Бахмута – тактичне рішення. Водночас Росія намагається отримали "хоч якусь перемогу", навіть зруйнувавши все в місті та вбивши місцевих жителів.

Зеленський наголосив, що якщо Росія зможе "поставити свій маленький прапорець" на вершині Бахмута, це допоможе "мобілізувати російське суспільство для того, щоб створити цю ідею, що вони є такою потужною армією".

СNN підкреслює, що сам Бахмут не має значної стратегічної цінності, однак його сполучення з Краматорськом і Слов'янськом – двома густонаселеними промисловими центрами на північному заході – означає, що ці міста можуть бути наступними для Росії.