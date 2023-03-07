У Грузії схвалили законопроєкт про "іноагентів": під парламентом почалися сутички

Парламент Грузії у першому читанні схвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який також називають законопроєктом про "іноземних агентів" — на зразок російського, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляють JAMnews та "Эхо Кавказа".

На тлі схвалення документа під будівлею парламенту відбувався протест. Зрештою почалися сутички між правоохоронцями та демонстрантами. Законопроєкт підтримали 76 депутатів, а 13 — проголосували проти нього. Його схвалили у прискореному режимі.

Документ зареєстрували члени руху "Сила народу", які формально оголосили про вихід із правлячої партії "Грузинська мрія". Цей проєкт закону члени "Сили народу" називають "грузинським". Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі пообіцяла, що ветує закон про "іноагентів". Проте правляча партія матиме можливість це вето подолати.

Також "Сила народу" зареєструвала ще один законопроєкт — "Про реєстрацію іноземних агентів", який назвали "американським". Представники руху стверджують, що внесли його, скопіювавши положення з американського закону про реєстрацію іноземних агентів (FARA). Такими діями вони нібито хочуть показати, що "грузинський" варіант менш репресивний.

Як зазначає "Кавказский Узел", обидва варіанти передбачають створення реєстру неурядових організацій та засобів масової інформації, які на понад 20% фінансують з-за кордону.

"Сила народу" та правляча партія "Грузинська мрія" казали, що ці законопроєкти після голосування у першому читанні відправлять на розгляд Венеціанської комісії. А втім, керівна партія вже заявляла, що якщо комісія надасть неаргументовані зауваження, у Грузії документ все одно остаточно схвалять.

Дії грузинської влади вже розкритикували представники опозиції, низка журналістів, країни ЄС та США. Вони стверджують, що таким законопроєктом влада Грузії хоче наслідувати досвід Росії у боротьбі з "іноземними агентами".

Посольство США у Грузії уже заявило, що "сьогодні чорний день для грузинської демократії".

"Просування парламентом цих інспірованих кремлем законів несумісне з явним прагненням народу Грузії до європейської інтеграції та її демократичного розвитку" , — кажуть у посольстві.

Там наголошують, що схвалення цих законів зашкодить відносинам Грузії з її стратегічними партнерами та підірве важливу роботу багатьох грузинських організацій, які допомагають своїм співгромадянам. США також наголошують, що ці законопроекти викликають питання щодо відданості правлячої партії євроатлантичній інтеграції.