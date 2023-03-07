НБУ ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Айбокс Банк"

Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "Айбокс Банк" з 7 березня 2023 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як повідомляється, банк позбавили ліцензії через систематичне порушення вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Зазначається, що "Айбокс Банк" неналежним чином перевіряв клієнтів-надавачів послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру, ризик ділових відносин з якими є високим.

Також банк неналежно розробляв та впроваджував внутрішні документи з фінмоніторингу з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.

Протягом останніх двох років до банку неодноразово застосувалися заходи впливу через порушення у сфері фінмоніторингу: накладав штрафи, зупиняв здійснення окремих видів здійснюваних операцій (двічі), відстороняв посадових осіб від посади, видавав письмове застереження (двічі).

В НБУ повідомили, що кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі.

Нагадаємо, що Нацбанк України своїм рішенням 6 жовтня минулого року ліквідував АТ "Банк Січ". Раніше фінустанова була віднесена до категорії неплатоспроможних.

Також раніше ми писали, що у липні минулого року Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "Мегабанк".