Шмигаль обговорив з МВФ початок переговорів про нову програму

Сьогодні, 7 березня, Україна з Міжнародним валютним фондом почала обговорення початку переговорів щодо нової програми, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Twitter,

Сьогодні, Шмигаль разом з директором Європейського департаменту Альфредом Каммером обговорив початок перемовин щодо нової довгострокової програми МВФ.

"Нова програма Міжнародного валютного фонду сприятиме швидкому відновленню та інвестиціям" , - заявив глава уряду.

Крім того, за словами прем'єра, Україна може очікувати на загальний розмір фінансування понад $15 млрд.

Нагадаємо, представники України та МВФ готуються розпочати роботу над майбутньою програмою. Обговорення відбудуться вже в березні.

Крім того, міністр фінансів США Джанет Єллен заявляла, що США підтримують нову кредитну програму Міжнародного валютного фонду для України.