Президентка Грузії підтримала протести й обіцяє ветувати закон про "іноагентів"

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в екстреному зверненні у вівторок із Нью-Йорка, де вона зараз перебуває з візитом, звернулась до учасників протестів проти суперечливого законопроєкту про "іноагентів" і висловила їм свою підтримку, повідомляє Європейська правда.

Виступ Зурабішвілі цитує телеканал "Мтаварі".

"Звертаюсь до вас, хто стоїть сьогодні ввечері на Руставелі, тому що я була там багато разів. Ви представляєте вільну Грузію. Грузію, яка бачить своє майбутнє в Європі і не дозволить нікому позбавити її цього майбутнього" , – наголосила вона.

Президентка Грузії наголосила, що законопроєкт про "іноагентів" не потрібен країні, й заявлені раніше обіцянки влади направити його до Венеційської комісії не мають сенсу, бо вона "дуже добре знає, що то за закон".

"З першого ж дня я говорила, що накладу вето на цей закон. Обговорювати його подробиці не вважаю за потрібне" , – підкреслила Зурабішвілі.

Зауважимо, що парламент має можливість подолати президентське вето, як це вже було минулого року щодо так званого закону про прослушку, який критикували Європейський Союз і правозахисники.

Нагадаємо, надвечір 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російське законодавство про "іноагентів". Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Обговорення почали за відсутності більшості опозиційних депутатів.

Посольство США назвало ці події "чорним днем для грузинської демократії". У грузинській столиці Тбілісі тривають протести біля парламенту, їхні учасники застосували проти правоохоронців коктейль Молотова. Спецпризначенці своєю чергою застосували перцевий газ і водомети.