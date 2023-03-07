ОВА: Окупанти за добу майже пів сотні разів обстріляли Сумщину

Російські військові 7 березня обстріляли дві громади у Сумській області майже пів сотні разів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього зафіксовано 45 прильотів – з мінометів та артилерії. У Білопільскій громаді зафіксовано 8 влучань. По Есманській громаді влучили 27 разів з артилерії та 10 – з мінометів.

В ОВА наголосили, що обстановка на прикордонні Сумської області контрольована, формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.