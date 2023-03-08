Байден і Макрон обговорили підтримку України та "виклики Китаю"

Президенти Штатів і Франції Джо Байден та Еммануель Макрон обговорили подальшу підтримку України, повідомляє Українська правда.

"Обидва лідери обговорили свою підтримку України… в тому числі їхнє зобов'язання продовжувати надавати Україні безпекову допомогу та покласти на Росію відповідальність за її агресію" , - йдеться у повідомленні Білого дому.

Крім того, лідери країн поговорили про співпрацю між США і Францією в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також спільні зусилля з протидії викликам, які Китай "кидає заснованому на правилах міжнародному порядку".