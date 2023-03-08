Які ноутбуки найкраще підійдуть для трейдингу на Форекс

Якщо ви плануєте почати торгівлю валютами, але не знаєте, який пристрій для цього вибрати, відкрийте статтю «ТОП-5 кращих ноутбуків для трейдингу Форекс» на сайті Traders Union. Цей ресурс займається поясненням питань, пов'язаних із фінансовими ринками, та постійно публікує дослідження на актуальні для їх учасників теми.

Якість програмного забезпечення безпосередньо впливає на швидкість та результативність торгівлі на фінансових ринках, тому вибір пристрою є важливим кроком для будь-якого трейдера. Експерти Traders Union зробили цю роботу за своїх читачів. У статті представлений список найкращих моделей ноутбуків для трейдингу, але не лише.

Як відбиралися ноутбуки, які рекомендує Traders Union для трейдингу в 2023 році

Швидкість відображення торгової інформації залежить від характеристик програмного забезпечення, що використовується трейдером. Для ефективної та результативної торгівлі експерти Traders Union рекомендують вибирати моделі з потужним процесором, великим обсягом оперативної пам'яті та екраном із гарною якістю зображення.

Якщо у пріоритеті торгівля на ходу, то потрібно враховувати розміри ноутбука та зручність розташування сенсорної панелі для керування курсором. Оскільки торгівля ведеться онлайн і в прийнятті інвестиційного рішення важлива кожна секунда, пристрій має підтримувати швидке перемикання між Wi-Fi-модулем та іншими типами інтернет-з'єднання.

Професійний трейдинг може потребувати підключення додаткових моніторів, тому важливо, щоб у ноутбуці було кілька USB-роз'ємів. Також перед придбанням конкретної моделі потрібно вивчити характеристики її акумулятора, особливо якщо у пріоритеті торгівля «поза домом».

Експерти Traders Union врахували всі ці нюанси та вимоги, адже їхнім завданням був вибір ноутбуків, які підійдуть будь-якому трейдеру, незалежно від стилю торгівлі та досвіду, який він має.

Основні дані з публікації про найкраще програмне забезпечення для Форекс трейдингу

Розміщену на Traders Union статтю умовно можна поділити на 4 частини:

Поради щодо вибору хорошого торгового ноутбука. Список моделей, відібраних експертами ресурсу. Кожна з них коротко описана, перелічені основні технічні характеристики, плюси та мінуси. Також є фото. Рекомендації для тих, хто на старті кар'єри трейдера не має достатньо коштів для покупки якісного ноутбука (понад 1-1,5 тисячі доларів). Перелік основних переваг різних пристроїв — переносних і персональних комп'ютерів.

На завершення статті про ТОП-5 найкращих ноутбуків для трейдингу Форекс наведено список найнадійніших форекс-брокерів з оптимальними торговими умовами в 2023 році.

Виробники ноутбуків з найкращими можливостями для трейдингу

Аналітики Traders Union до свого списку включили моделі з відмінними технічними характеристиками, які підійдуть як для роботи, так і для відпочинку (наприклад, відеоігор та перегляду фільмів).

ТОП-5 виробників та найкращих ноутбуків для торгівлі:

Номер 1 — бренд MSI та його розробка Stealth 15M.

Номер 2 — модель MateBook X Pro Signature Edition від компанії Huawei.

Номер 3 — Aspire 5 Slim від виробника Acer.

Номер 4 — LG Gram (версія 15Z995).

Номер 5 — ноутбуки серії IdeaPad від Lenovo.

Перевага надавалася відомим у всьому світі брендам, які протягом тривалого часу випускають висококласні продукти під різні запити.

Кілька слів про Traders Union

Ресурс Traders Union існує понад 13 років і завдяки публікації якісного контенту про фінансові ринки має відмінну репутацію серед трейдерів.

Окремо варто відзначити чесні та об'єктивні рейтинги брокерів від аналітиків Traders Union. За допомогою їх кожен трейдер може легко та швидко вибрати посередника для торгівлі валютними парами, цифровими активами, цінними паперами та бінарними опціонами.

Якщо зареєструватися на сайті Traders Union та торгувати з партнерською брокерською компанією, то можна отримувати додаткові гроші за кожну закриту угоду.