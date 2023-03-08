Генштаб: ЗСУ знищили ще 700 окупантів і 4 ворожі танки

Генштаб: ЗСУ знищили ще 700 окупантів і 4 ворожі танки
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби українські захисники знищили ще 700 загарбників, 4 ворожі танки, 9 бойових броньованих машин та іншу техніку росіян.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 08.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 155 530 (+700) осіб ліквідовано,
  • танків - 3436 (+4) од.
  • бойових броньованих машин - 6723 (+9) од.,
  • артилерійських систем - 2463 (+7) од.,
  • РСЗВ - 488 (+0) од.
  • засобів ППО - 253 (+0) од.,
  • літаків - 303 (+0) од.,
  • вертольотів - 289 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+3),
  • крилатих ракет - 873 (+0),
  • кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5330 (+7) од.,
  • спеціальної техніки – 236 (+0).
"Дані уточнюються", - додають у штабі.

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