Російська армія не може визначитися, де краще наступати, - Міноборони Британії

Армія Російської Федерації безуспішно наступала в районі Вугледару протягом трьох місяців. Через це командування країни-окупанта вимушене обирати між новою спробою захопити місто та боями в районі Бахмута та Кремінної﻿. Про це йдеться у повідомленні розвідки Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.

У відомстві нагадали, що 4 березня Міністерство оборони РФ заявило, що глава відомства Сергій Шойгу нібито проінспектував російське угруповання військ "на передовій".

"Є ймовірність, що це частково стало відповіддю на нещодавні кадри власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який відвідував своїх найманців на передовій" , — підкреслюють у розвідці.

Єдиним російським командиром, який потрапив на відео із Сергієм Шойгу виявився генерал-полковник Рустам Мурадов, помітили у виданні. Він відповідає за Вугледарський напрямок на Донеччині, де за останні три місяці провалилися кілька російських штурмів.