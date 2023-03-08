Sky News: Іран таємно передав Росії патрони та снаряди

На початку 2023 року Іран передав Росії близько 100 мільйонів куль та 300 тисяч снарядів, ймовірно, для війни проти України, пише Sky News з посиланням на джерела у британських спецслужбах, повідомляє Новое время.

За даними видання, вантажні судна Musa Jalil та Begey під російським прапором вийшли з іранського порту 10 та 12 січня. Вони йшли через Каспійське море і кілька днів зупинялися біля берегів Туркменістану. Причини цього невідомі. 27 січня кораблі заши в російський порт Астрахань, і залишили його лише 3 лютого.

Судна перевозили близько 200 контейнерів зі зброєю. Там, ймовірно, також були боєприпаси для реактивних систем залпового вогню, мінометів та кулеметів.

"Іран направив два вантажних судна, на борту яких знаходилося близько 200 нових морських контейнерів із боєприпасами для російських бойових дій в Україні" , - додало джерело.

Він уточнив, що Іран міг передати РФ приблизно 100 мільйонів куль різного розміру – 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм та 14,5 мм – для використання у пістолетах, автоматах та кулеметах.

Фото: Sky News

У списку також є 40-мм гранати для гранатометів, 107-мм протитанкові ракети та мінометні снаряди різних розмірів - 60 мм, 81 мм та 120 мм, а також артилерійські ракети (130 мм, 122 мм та 122 мм) та бронебійні мм та 125 мм).

На борту було близько 10 тисяч бронежилетів та шоломів.

Кремль заплатив за товар готівкою, щоби обійти санкції.

Коментуючи цю інформацію посол України у Великій Британії Вадим Пристайко сказав, що не здивований тим, що Іран постачає боєприпаси до РФ.

Він закликав Ісламську Республіку перестати бути на «неправильному боці історії».

Пристайко додав, що цей факт наголошує на труднощах, з якими стикається Москва на полі бою, витрачаючи власні запаси боєприпасів проти українських військ.

Іран таємно підтримує дії РФ проти України, постачаючи кремлівському режиму дрони-камікадзе для атак на цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури в Україні. При цьому офіційні представники Ірану послідовно і категорично заперечували, що Тегеран постачає Росії дрони.

Міністерство закордонних справ України закликало Тегеран негайно припинити постачання зброї РФ та попередило про відповідальність. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ініціював розрив дипломатичних відносин з Іраном.

Телеканал СNN повідомляв, що влада Ірану має намір поставити Кремлю 1000 балістичних ракет малої дальності класу «земля-земля». Українська розвідка підтвердила, що Тегеран погодився передати Росії тисячу одиниць військової техніки.