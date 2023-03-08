The Economist: Захід вдвічі збільшив обсяг зброї для України

За даними The Economist, починаючи з 9 грудня 2022 року Пентагон відправив Україні військової допомоги на понад 8 мільярдів доларів. Це становить 40% від усього обіцяного озброєння Україні від початку повномасштабної війни, повідомляє Дзеркало тижня.

Американський пакет включає, наприклад, броньовані мостоукладачі, які були б життєво необхідні для будь-якого наступу на півдні або сході. Крім цього, постачання озброєнь, узгоджене у Німеччині лише у січні, становлять дві третини від загальної кількості, відправленої Україні за весь 2022 рік.

Внаслідок цього українська армія трансформується. Більшість його обладнання досі радянського виробництва. Але якщо наприкінці минулого року співвідношення українського та західного спорядження становило п'ять до одного, то в міру надходження допомоги очікується, що воно впаде – п'ять до двох.

Західні офіційні особи розходяться в думках щодо того, чи буде цього достатньо, щоб витіснити Росію з приблизно 18% території України, яку вона зараз контролює.

Боєприпаси залишаються серйозною проблемою, оскільки західні союзники не поспішають нарощувати виробництво. А відсутність в Україні військово-повітряних сил може стати ще серйознішою проблемою, якщо російські військові літаки виявляться готовими піти на більший ризик під час будь-якого українського наступу.

З іншого боку, російська армія перебуває у жахливому стані. Якщо після завоювання Бахмута вона вирішить заглибитися в Донецьк, їй доведеться ще більше виснажувати свої мізерні резерви. Згодом вона може почати стягувати підрозділи з інших частин довгої лінії фронту, створюючи проломи, якими може скористатися Україна, припускає Густав Грессель із Європейської ради з міжнародних відносин, аналітичного центру.