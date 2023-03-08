Залужний з нагоди восьмого березня подякував українкам на передовій та в тилу
Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний привітав українських жїнок з 8 березня, повідомляє Ділова столиця.
Так, Залужний опублікував зворишливий пост у Facebook.
"Українська жінка сьогодні — хто Вона? Захисниця, яка ризикує життям заради Батьківщини. Волонтерка, яка цілодобово надає безцінну допомогу. Лікарка, яка героїчно рятує життя. Учителька, завдяки якій маленькі українці пам’ятатимуть ДНК нашої нації", — написав він.
Головнокомандувач ЗСУ перелічив й інші ролі українських жінок..
"А ще — керівниця компанією, спортсменка, юристка, дизайнерка, журналістка чи успішна представниця будь-якої іншої професії. Мати, яка щосекунди просить у Бога захисту для своєї дитини. Дружина, яка чекає вдома. Або яку чекають вдома. Донька, яка пишається батьками і стала для них надійною опорою", — підкреслив український генерал.
"Щодня ви робите безцінний внесок для нашої перемоги. Кожна на своєму фронті. Вдячний за самовідданість на передовій та надійний тил", — додав Валерій Залужний.