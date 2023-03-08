Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем ООН Гутеррішем

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем під час його візиту до Києва у середу, 8 березня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram глави держави.

"Радий вітати сьогодні в Києві - уже втретє від початку повномасштабної російської агресії - Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріша та делегацію ООН" , - написав Зеленський.

Він зазначив, що дуже важливо, що "саме в Києві ми говоримо про те, як повернути мир і міжнародну безпеку, повну силу Статуту ООН - тим нормам, які однаково важливі для всіх народів на землі".

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до столиці України з офіційним візитом 8 березня. Це вже третій візит Антоніу Гутерреша до України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Очікується, що головною темою переговорів генсека ООН та президента України Володимира Зеленського стане продовження "зернової угоди".