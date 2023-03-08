Гаюн: У Білорусь почали прибувати нові російські війська та ешелони з технікою

Росія відправила у Білорусь нові підрозділи своїх військ, а також ешелони з технікою. Ймовірно, РФ проводить ротацію, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє моніторингова група "Білорускі Гаюн" в Telegram.

Так, вчора, 7 березня, на залізничний вокзал Осиповичі-1 (Могильовська область Білорусі) прибули два ешелони з технікою та живою силою з РФ. Перший був відправлений 6 березня зі станції Бекасово-Сортувальна (Московська область). У ньому знаходилося 47 вагонів, з них:

5 пасажирських вагонів (з особовим складом - близько 250 осіб);

3 критих вагони (зі спорядженням);

39 вагонів-платформ (з військовою технікою).

За даними моніторингової групи, до Осиповичів прибули 18 одиниць 152-мм гаубиць "Мста-Б".

Другий ешелон виїхав зі станції Вязьма (Смоленська область). У ньому були 49 вагонів, з яких:

4 пасажирських вагони (з особовим складом - близько 200 осіб);

5 критих вагонів (зі спорядженням);

40 вагонів-платформ (з колісною та гусеничною військовою технікою).

"Гаюн" припускає, що Росія проводить ротацію військ, які з 25 лютого почали залишати білоруські полігони.

"На заміну їм до Білорусі прибувають нові солдати РФ, які, мабуть, також дислокуватимуться на білоруських полігонах" , - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, моніторингова група "Беларускі Гаюн" раніше зазначала, що Росія проводить ротацію військ у Білорусь. Проте, за даними групи, Росія не накопичує свої сили в Білорусі, оскільки кидає резерви на фронт в Україну.