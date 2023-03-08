Німеччина передала Україні ще дві самохідні зенітні установки Gepard

Уряд Німеччини передав на озброєння українських військових ще дві зенітні самохідні установки Gepard, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише сайт Федерального уряду Німеччини.

Окрім самих Gepard, Україні також було передано 6000 боєприпасів до установок. Всього, наші військові отримали у своє розпорядження 34 Gepard.

В рамках допомоги від Німеччини додатково було відправлено ще дві патрульні машини для прикордонників і шість мобільних антенних систем .

Також відомо, що до передачі готується - 13 мостоукладачів Beaver та 500 пістолетів SFP9.

Нагадаємо, що ЗСУ нещодавно продемонстрували роботу на зенітній самохідній артилерійській установці Gepard.

Також нещодавно Німеччина передала Україні мостоукладальні машини та вантажівки в рамках військової допомоги.