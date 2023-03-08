У ЄС схвалили додаткові 2 млрд євро для фонду підтримки України

Посли Європейського Союзу схвалили додаткові 2 мільярди євро для Європейського фонду миру (EPF), який, зокрема, надає військову підтримку Збройним силам України, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби шведського головування у Раді Євросоюзу.

Там зазначили, що це рішення "надсилає чіткий сигнал" про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів.

#COREPERII Today, EU Ambassadors approved an additional €2 billion to the European Peace Facility. This decision sends a clear signal of the EU’s enduring commitment to military support for Ukraine and other partners. pic.twitter.com/T4U44gak4Q — Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) March 8, 2023

Зазначимо, Європейський фонд миру — це позабюджетний механізм фінансування ЄС, через який Євросоюз має можливість надавати військове обладнання партнерам, а також — допомогу з навчанням.

Фонд було створено у березні 2021 року для збереження миру, запобігання конфліктам і зміцнення міжнародної безпеки. Країни-члени ЄС щороку сплачують свої внески до нього на основі річного бюджету. Загальна "фінансова стеля" фонду до 2027 року встановлена на рівні 5,69 млрд євро.

У EPF зазначають, що фонд надає підтримку ЗСУ, зокрема покриває витрати на військову техніку, послуги з технічного обслуговування, ремонту та переобладнання. Фонд вже надавав допомогу для підтримки українських військових, яких тренує Місія військової допомоги ЄС (EUMAM).

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель також повідомив, що 8 березня міністр оборони України Олексій Резніков взяв участь у зустрічі міністрів оборони країн ЄС, де розповів про ситуацію на фронті. Боррель заявив про необхідність нового пакета допомоги EPF, допомоги з амуніцією з національних резервів тощо.

Боррель повідомив, що до кінця березня кількість українських військових, підготовлених місією військової допомоги ЄС, досягне 11 тисяч, а до кінця року очікується 30 тисяч військових. За його словами, всі члени країн ЄС задоволені результатами цих тренувань.