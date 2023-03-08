Зеленський: Зараз в Україні вирішується, яким буде майбутнє ООН

Президент Володомир Зеленський заявив, що зараз в Україні вирішується, яким буде майбутнє ООН і яку глобальну роль відіграватиме організація надалі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба Офісу президента із посиланням на заяву Зеленського на пресконференції за результатами зустрічі із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

"Саме зараз і саме Україна захищає цілі та принципи Статуту ООН. А отже, саме зараз і саме в Україні вирішується те, яким буде майбутнє ООН та якою буде глобальна роль Організації Об’єднаних Націй".

Президент подякував особисто Антоніу Гутеррішу, його команді та всім в ООН, хто розуміє необхідність захисту загальнолюдських цінностей і міжнародного порядку:

"Я вдячний Антоніу Гутеррішу за чітке засудження російської агресії як грубого порушення Статуту ООН. Висловив сьогодні сподівання, що особисте лідерство пана Генсекретаря допоможе реалізувати нашу резолюцію – такий мандат від Генеральної Асамблеї ООН фактично вже є".

Під час зустрічі також обговорили українську формулу миру та повернення сотень тисяч громадян України, які були депортовані в Росію, у тому числі дітей.