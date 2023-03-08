Генштаб: Росіяни намагаються прорвати оборону на кількох напрямках

Станом на вечір 8 березня окупанти не припиняють штурму міста Бахмут, також противник продовжує спроби прориву оборони українських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках" , — сказано у зведенні.

Ворог протягом доби завдав 22 авіаційних удари, а також здійснив 29 обстрілів з РСЗВ. Також використав 1 БпЛА типу Шахед-136. Дрон ліквідували.

Протягом поточної доби ворог обстріляв райони населених пунктів у Чернігівської та Харківській областях.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти продовжують спроби прориву оборони українських військ.

Так, ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямках Гряниківки, Спірного та Білогорівки. Здійснив артобстріли низки населених пунктів.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати і не припиняє штурму міста Бахмут.

Захисники відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута та Іванівського.

Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Костянтинівка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка Донецької області.

Ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони більше ніж 30 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та 1 удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили командний пункт загарбників.