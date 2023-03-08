Прикордонники відбили атаку біля Бахмута, знищивши 8 окупантів

Українські прикордонники втримали рубіж на околицях Бахмута, вбивши 8 і поранивши 23 окупантів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Держприкордонслужба у Telegram.

Згідно з повідомленням, російські штурмовики за підтримки артилерії, реактивних систем залпового вогню та із застосуванням касетних боєприпасів атакували позиції українських військових на околиці Бахмута.

Для ліквідації атакувальників прикордонники застосовували мінометні розрахунки та аеророзвідку. А при безпосередньому зіткненні з противником – стрілецьку зброю.

Бійці рубіж оборони втримали: 8 окупантів ліквідовано, 23 – поранено.

Що передувало:

За інформацією CNN, чиї журналісти поспілкувались з військовим чиновником НАТО, російські окупанти втратили у боях за Бахмут у п’ять разів більше солдатів, ніж українські захисники.