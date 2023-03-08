ЗМІ: У Грузії протестувальники вирішили розпочати облогу парламенту

Учасники протесту проти законопроєкту про "іноагентів" у Тбілісі вирішили взяти в облогу будівлю парламенту після того, як влада відмовилась виконувати їхні вимоги, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Interpressnews.

"Пропонуємо такий крок: мирно і спокійно з обох боків оточити парламент... Зробімо це мирним шляхом. Ми закликаємо поліцію не протистояти мирним протестувальникам" , – оголосив лідер опозиційної партії "Стратегія Агмашенебелі" Гіоргій Вашадзе.

Раніше протестувальники висунули до влади Грузії дві вимоги – скасувати ухвалення закону про "іноагентів" у першому читанні й звільнити всіх понад 70 затриманих за останні два дні протестів – і дали годину на виконання.

Як відомо, у вівторок парламент Грузії несподівано ухвалив у першому читанні закон про "іноагентів", що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу. Це викликало спонтанні протести та сутички під парламентом, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ, а згодом активно задіяла водомети для розгону мітингу. Затримали понад 60 осіб.

Опозиція після цього пообіцяла перейти до щоденних протестів "до перемоги". Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників.

﻿8 березня у Тбілісі під парламентом зібрався новий великий мітинг, на ньому увімкнули гімн України.