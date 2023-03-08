У Грузії поліція знову почала застосовувати водомети проти протестувальників

Сьогодні, 8 березня, у Грузії тривають масові протести проти скандального законопроекту про "іноагенти". Правоохоронці намагаються відігнати учасників акції від парламенту, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить трансляція протестів.

На відео можна помітити, що поліція вже почала застосовувати проти протестувальників водомети.

Варто зауважити, що водометами поліція активно скористалася і під час учорашніх протестів. Це призвело до того, що учасники акції почали кидати "коктейлі Молотова" у правоохоронців.

Нагадаємо, раніше стало відомо, щов Грузії сьогодні продовжилися масштабні протести на тлі ухвалення у першому читанні скандального законопроекту про "іноагенти".