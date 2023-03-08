Розстріл українського воїна: у ТрО "Північ" впізнали свого бійця

Військовослужбовцем, кадри розстрілу якого раніше з'явилися в мережі, виявився боєць Сил ТрО "Північ" ЗСУ Олександр Мацієвський, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні регіонального управління Сил ТрО "Північ" Збройних Сил України.

Олександр Мацієвський був бійцем 163 батальйону 119 окремої бригади ТрО Чернігівської області. Героя на кадрах впізнала його мати та син Михайло, а також побратими.

Повідомляється, що 30 грудня 2022 року на околицях Соледара він і ще четверо військовослужбовців вступили в бій з переважаючим угрупуванням російських окупантів. Десь о 12 годині візуальний контакт і зв'язок з ними зник. Прорватися до місця їхньої позиції підкріплення не змогло через безперервний мінометний обстріл і щільний вогонь зі стрілецької зброї.

Доля Олександра Мцієвського та його групи була невідомою. Усі бійці загинули чи зникли безвісти. Через деякий час відбувся обмін тілами загиблих у тому бою. 14 лютого 2023 року героя було поховано у Ніжині Чернігівської області.

Народився Олександр Мацієвський 10 травня 1980 року в Молдові, куди за розподілом була направлена його мати. Там же Олександр згодом закінчив середню школу та електротехнічний коледж. Потім сім'я повернулася до Ніжина. До лютого 2022 року Олександр працював за фахом. З першого дня повномасштабної агресії він пішов у військкомат, але одразу не зміг потрапити до армії. Він допомагав робити укріплення, чатував на блок-посту, готував пляшки із запальною сумішшю та наполегливо знову звертався до збірного пункту. 11 березня його зарахували до Ніжинського батальйону територіальної оборони. Олександра призначили снайпером. У грудні, коли батальйон збирався вирушати на схід, Олександр не сказав мамі, що він поїде до зони активних бойових дій, не хотів, щоб вона хвилювалася. Коли він прощався з мамою, то подякував їй за те, що вона його народила.

29 грудня Олександр Мацієвський зателефонував мамі, це була їхня остання розмова. Увечері 7 січня побратими повідомили, що герой загинув.

Як повідомлялось, у понеділок, 6 березня, у Мережі з'явилося відео розстрілу російськими військовими беззбройного українського бійця після того, як він сказав "Слава Україні!"

Офіс генерального прокурора порушив кримінальне провадження за фактом страти українського військовополоненого російськими солдатами. А Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець надіслав своїм іноземним колегам відео із розстрілом українського героя.

7 березня в Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ повідомили, що розстріляним росіянами військовослужбовцем ЗСУ є солдат 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Шадура.

У Головному управлінні розвідки України зазначили, що докладуть усіх зусиль для того, щоб знайти винних у жорстокому вбивстві українського військового.