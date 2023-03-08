Дуда заявив, що знищення "Північних потоків" вигідне для Європи

Знищення гозопроводу "Північний потік-2" стане вигідним для Європи. Це припинить намагання Росії домінувати і вдаватись до паливного шантажу, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента Польщі Анджея Дуди, яку приводить CNN.

За його словами, якщо "Північний потік-2" припинить своє існування, то це зробить зробить Західну Європу не залежною від Росії.

При цьому Дуда заявив, що не знає, чи були вибухи на "Північному потоці" проукраїнською диверсією, однак він сподівається, що розслідування у цьому питанні встановить винних.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо про витік газу на непрацюючих трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Як повідомляло РБК-Україна, Росія могла підірвати газопроводи, щоб не платити неустойки за контрактами.

Своєю чергою німецькі слідчі впевнені, що "Північний потік" підірвали росіяни.