Президент Володимир Зеленський висловив солідарність із протестувальниками у Грузії і запевнив, що Україна бажає бачити Грузію членом ЄС, повідомляє Українська правда.

Про це говорить відеозвернення Зеленського.

"Я хочу подякувати всім, хто цими днями на площах і вулицях Грузії тримав українські прапори. Хочу подякувати за наш національний гімн, який лунав у Тбілісі. Це повага до України, і я хочу висловити щиру повагу до Грузії.

Немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії. Демократичного успіху. Європейського успіху.

Ми хочемо бути у Євросоюзі – і будемо. Ми хочемо, щоб Грузія була у Євросоюзі, і я впевнений – буде. Ми хочемо, щоб Молдова була в Євросоюзі, і я впевнений – буде. На це заслуговують усі вільні народи Європи".

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