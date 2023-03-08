NYT: Пентагон перешкоджає передачі доказів злочинів РФ в Україні

Міністерство оборони США блокує передачу Адміністрацією президента доказів військових злочинів Росії на території України до Міжнародного кримінального суду, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише видання The New York Times, посилаючись на чинних і колишніх чиновників, знайомих із цим питанням.

За словами джерел, американські воєначальники виступають проти допомоги суду у розслідуванні справ росіян, бо побоюються створення прецеденту, який може допомогти суду притягнути до відповідальності американців.

За словами офіційних осіб, решта адміністрації, включаючи спецслужби, Державний департамент та Міністерство юстиції, підтримує передачу доказів суду.

Наголошується, що докази включають деталі, які стосуються розслідування, яке головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан розпочав після вторгнення Росії в Україну рік тому. Це матеріали про рішення російських офіційних осіб навмисно завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та викрадати тисячі українських дітей із окупованої території.

У грудні 2022 року Конгрес змінив давні юридичні обмеження на американську допомогу суду, дозволивши Сполученим Штатам допомагати у розслідуваннях та можливому судовому переслідуванні осіб, пов'язаних із війною в Україні. Але всередині адміністрації президента Джо Байдена за зачиненими дверима продовжує розігруватися політична суперечка про те, чи варто це робити.

За словами офіційних осіб, Рада національної безпеки скликала 3 лютого засідання "головного комітету" на рівні кабінету міністрів у спробі вирішити суперечку, але міністр оборони Ллойд Остін продовжував заперечувати. За словами офіційних осіб, Байден ще не прийняв рішення.

Більшість джерел говорили із журналістами на умовах анонімності. Але сенатор Ліндсі Грем, який допоміг Конгресу послабити обмеження на допомогу Міжнародному кримінальному суду, підтвердив існування протиріч.

"Міністерство оборони виступило проти законодавчих змін — вони були прийняті переважною більшістю — і тепер вони намагаються підірвати букву і дух закону" , — сказав Грем.

Представники Пентагону, Державного департаменту, Міністерства юстиції та Управління директора національної розвідки відмовилися від коментарів або не відповіли на запити щодо коментарів.

Як повідомлялось, 4 березня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала створення Міжнародного центру з переслідування злочину агресії проти України. Центр розпочне роботу в Гаазі вже влітку.