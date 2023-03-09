Укрзалізниця: Через обстріли спізнюються потяги
У четвер, 9 березня, через аварійні знеструмлення в результаті російських обстрілів із затримкою рухатиметься 15 поїздів, пише Антон Малиновський, РБК-Україна.
З 98 рейсів 5 затримуються більш ніж на 1:00, ще 10 - більш ніж на 30 хвилин. Зокрема:
- №191/192 Краматорськ Одеса +2:51
- №7/8 Одеса Харків +2:42
- №91/92 Харків Одеса +2:31
- №53/54 Одеса Дніпро +2:23
- №29/30 Ужгород Київ +1:54
- №7/8 Чернівці Київ +1:52
- №43/44 Київ Івано-Франківськ +1:38
- №95/96 Рахів Київ +1:17
- №23/24 Хелм Київ +1:14
- №31/32 Перемишль Запоріжжя +1:11
- №119/120 Львів Запоріжжя +0:55
- №77/78 Одеса Ковель +0:51
- №749/750 Київ Відень +0:40
- №45/46 Харків Ужгород +0:32
- №3/4 Запоріжжя Ужгород +0:30
"Всі вокзали працюють на висадку-посадку через підземні переходи, де є така можливість, а фортеці незламності з резервним харчуванням готові приймати гостей весь день" , - зазначили у компанії.
Крім цього, там додали, що на всіх пасажирів, які через повітряну тривогу запізняться на свої ранкові рейси, чекатимуть на борту наступних рейсів аналогічного напряму протягом доби за тими ж квитками.