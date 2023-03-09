Вітер, дощі, але дуже тепло. Синоптик розповіла про погоду на сьогодні
Сьогодні, 9 березня, тепла погода переважатиме практично всюди в Україні, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.
"Протягом четверга температура повітря буде +10...+15 градусів, у північних областях та на північному заході +7...+13 градусів, у південній частині +12...+17 градусів" , - розповіла вона.
За даними синоптика, сьогодні також очікується поривчастий вітер.
"Пориви південно-західного вітру досягатимуть штормових поривів до 15-20 метрів за секунду" , - додала Діденко.
До того ж дощі пройдуть у четвер у західних та північних областях.
"У центральній частині, на сході та півдні України переважатиме суха вітряна погода із сонячними проясненнями" , - додала вона.
У столиці очікується активна волога вітряна погода з періодичним дощем.
"Пориви південно-західного вітру можливі до 15 метрів за секунду. Буде завтра тепло, вдень до +12 градусів" , - додала вона.