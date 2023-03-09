Енергоатом: ЗАЕС повністю знеструмлена через обстріли
9 березня 2023 року о 3:53 ночі внаслідок рашистських ракетних обстрілів відключилася остання лінія зв'язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом", повідомляє Ділова столиця.
"Сьогодні, 9 березня 2023 року, о 3:53 ночі внаслідок рашистських ракетних обстрілів відключилася остання лінія зв'язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою. Зараз станція знеструмлена і перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації, 5-й енергоблоки стан, увімкнулися 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Пального для їх роботи залишається на 10 діб .
В Енергоатомі додають: у разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статися аварія з радіаційними наслідками для всього світу.
"Крім того, всі вітчизняні атомні електростанції, що знаходяться на підконтрольній Україні території, розвантажили потужність через загрозу ракетного обстрілу. Станом на 6:30 ранку всі енергоблоки сумарно видають в енергосистему 4700 МВт. Через окупацію станції та втручання представників роса її роботу можливості української сторони щодо підтримки ЗАЕС у режимі безпеки значно обмежені" , - йдеться у повідомленні.