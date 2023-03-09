40% киян залишилися без тепла після атаки росіян - Кличко

40% столичних жителів залишилися без опалення внаслідок російської ракетної атаки вночі та вранці 9 березня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Після ракетної атаки, у зв'язку з екстреними відключеннями електроенергії, 40% споживачів столиці поки що без опалення. Водопостачання працює у штатному режимі" , - заявив мер столиці.

Водночас "Київводоканал" інформує, що на верхніх поверхах багатоповерхівок може бути тимчасово відсутнє водопостачання.