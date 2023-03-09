Генштаб: ЗСУ вже знищили понад 156 тисяч окупантів

Генштаб: ЗСУ вже знищили понад 156 тисяч окупантів
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила понад 156 тисяч солдатів, 3 441 танк, 6 736 ББМ та 2 465 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 156 120 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків - 3441 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 6 736 (+13) од.,
  • артилерійських систем – 2 465 (+2) од.,
  • РСЗВ – 488 (+0) од.,
  • засобів ППО – 254 (+1) од.,
  • літаків – 303 (+0) од.,
  • вертольотів – 289 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2098 (+0) од.
  • крилатих ракет - 873 (+0) од.,
  • кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 331 (+1) од.,
  • спеціальної техніки – 237 (+1) од.

Дані уточнюються.

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