Генштаб: ЗСУ вже знищили понад 156 тисяч окупантів
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила понад 156 тисяч солдатів, 3 441 танк, 6 736 ББМ та 2 465 артилерійських систем.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 156 120 (+590) осіб ліквідовано,
- танків - 3441 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 6 736 (+13) од.,
- артилерійських систем – 2 465 (+2) од.,
- РСЗВ – 488 (+0) од.,
- засобів ППО – 254 (+1) од.,
- літаків – 303 (+0) од.,
- вертольотів – 289 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2098 (+0) од.
- крилатих ракет - 873 (+0) од.,
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 331 (+1) од.,
- спеціальної техніки – 237 (+1) од.
Дані уточнюються.