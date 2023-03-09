Генштаб: ЗСУ вже знищили понад 156 тисяч окупантів

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила понад 156 тисяч солдатів, 3 441 танк, 6 736 ББМ та 2 465 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 156 120 (+590) осіб ліквідовано,

танків - 3441 (+5) од.

бойових броньованих машин – 6 736 (+13) од.,

артилерійських систем – 2 465 (+2) од.,

РСЗВ – 488 (+0) од.,

засобів ППО – 254 (+1) од.,

літаків – 303 (+0) од.,

вертольотів – 289 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2098 (+0) од.

крилатих ракет - 873 (+0) од.,

кораблів/катерів - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 331 (+1) од.,

спеціальної техніки – 237 (+1) од.

Дані уточнюються.