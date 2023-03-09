Залужний: Росія випустила по Україні 81 ракету, у тому числі 6 "Кинджалів"

Вночі 9 березня Росія випустила по Україні 81 ракету різного типу, протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Цієї ночі противник завдав масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури України.

Здійснив 81 пуск ракет різного базування:

- 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

- 20 пусків крилатих ракет морського базування "Калібр";

- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;

- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинжал" ;

- 8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 пуски Х-31П та 6 пусків X-59;

-13 пусків зенітних керованих ракет С-300.

Крім того, здійснено 8 пусків ударних БПЛА "Shahed-136/131" , - заявив Головком ЗСУ.

Повідомляється, що силами та засобами Повітряних сил ЗС України у взаємодії з підрозділами інших складових сил оборони України з 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БПЛА "Shahed-136/131" .

Внаслідок організованого протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

Повітряні сили зазначають, що у Збройних силах України немає коштів, здатних знищувати ракети Х-22, Х-47 "Кинжал" та С-300.