Харків без світла, опалення й води після ракетної атаки РФ - мер

За словами міського голови Харкова Ігора Терехова, 11 із 15 російських ракет, якими обстрілювали Харківську область вночі, запустили по Харкову, повідомляє Економічна правда.

"Була уражена і пошкоджен ﻿﻿ а критична інфраструктура. Я маю на увазі ТЕЦ, трансформаторні підстанції.

У всьому місті немає напруги, тому на об'єктах критичної інфраструктури, у медичних закладах ми перейшли на генератори" , - заявив мер.

У місті також немає опалення та води, повідомив Терехов.

"Працюємо над відновленням теплопостачання. Водопостачання зараз припинене, але ми розвозимо воду. У всіх районах Харкова будуть виставлені водовізки" , – сказав мер.

Раніше речник "Харківобленерго" Володимир Скічко повідомив, що весь Харків без світла. По області світло почало частково з'являтися у Лозівській, Нововодолазькій та Первомайській громадах.