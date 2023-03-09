Харків без світла, опалення й води після ракетної атаки РФ - мер
За словами міського голови Харкова Ігора Терехова, 11 із 15 російських ракет, якими обстрілювали Харківську область вночі, запустили по Харкову, повідомляє Економічна правда.
"Була уражена і пошкоджена критична інфраструктура. Я маю на увазі ТЕЦ, трансформаторні підстанції.
У всьому місті немає напруги, тому на об'єктах критичної інфраструктури, у медичних закладах ми перейшли на генератори", - заявив мер.
У місті також немає опалення та води, повідомив Терехов.
"Працюємо над відновленням теплопостачання. Водопостачання зараз припинене, але ми розвозимо воду. У всіх районах Харкова будуть виставлені водовізки", – сказав мер.
Раніше речник "Харківобленерго" Володимир Скічко повідомив, що весь Харків без світла. По області світло почало частково з'являтися у Лозівській, Нововодолазькій та Первомайській громадах.