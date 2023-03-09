Міноборони Словаччини: Польща згодна на спільну передачу МіГ-29 ЗСУ

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Польща погодилась на спільну передачу МіГ-29 Україні і настав час словацькому уряду ухвалити рішення з цього питання, повідомляє Європейська правда.

"Підтверджую, що Польща офіційно погодилась разом відправляти МіГ-29.

На зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у середу у Швеції польський колега підтвердив, що його країна погодиться зі спільним прогресом Словаччини та Польщі у передачі Україні зайвих МіГ-29 обох країн" , - написав Надь.

Також він зазначив, що польський президент підтвердив готовність своєї країни діяти в інтерв'ю CNN.

"Думаю, настав час прийняти рішення. В Україні гинуть люди, ми дійсно можемо їм допомогти, немає місця словацькій політизації. Це не по-людськи і безвідповідально" - заявив міністр оборони.

Як повідомлялося, на тлі нових звернень до західних країн щодо надання винищувачів Словаччина розглядає можливість надати Україні 10 із 11 своїх літаків МіГ-29 радянського виробництва, які було знято з озброєння минулого року.