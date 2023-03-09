У Придністров'ї звинуватили СБУ у плануванні замаху на свого "президента"

У "міністерстві держбезпеки" невизнаного Придністров'я заявили про запобігання теракту проти посадових осіб нібито за вказівкою Служби безпеки України, повідомляє Ділова столиця.

"Міністерство державної безпеки ПМР інформує про запобігання теракту. Злочин, за вказівкою Служби безпеки України, готували проти низки посадових осіб Придністровської Молдавської Республіки. Підозрюваних затримано. Вони дають свідчення зізнання" — йдеться у повідомленні.

Як заявив Першому придністровському каналу прокурор "ПМР" Анатолій Гурецький, метою було нібито усунення "перших осіб держави".

"Терористичний акт мав бути здійснений в центральній частині міста Тирасполя в тому місці, де передбачалося велике скупчення громадян" — сказав Гурецький.

Повідомляється, що нібито мав здетонувати припаркований автомобіль з вибухівкою в момент проїзду придністровських чиновників. В машині нібито знайшли 8 кг гексогену, а також шурупи, гайки і дроти.

Нагадаємо, раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Російська Федерація має план, щоб створити додаткову точку напруги для України. Він повʼязаний із дискредитацією і заколотом на території Молдови.