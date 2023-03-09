Електрики достатньо всередині країни, проблема в доставці - Укренерго

Загалом в Україні після російських атак у четвер відсутня проблема дефіциту електроенергії, проте ворог пошкодив мережу, якою електрика доставляється до регіонів. Про це розповів голова Укренерго Володимир Кудрицький у ефірі телемарафону.

Він зазначив, що своїми атаками ворог не досягнув своїх головних цілей, адже енергосистема не зазнала колапсу і не "загасла".

Водночас, на сьогодні у багатьох регіонах є пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури: "Є пошкодження як ТЕС, так і підстанцій Укренерго, через що в окремих областях є обмеження енергопостачання". Укренерго вже працює над відновленням харчування усіх регіонів.

Кудрицький зазначив, що остаточна оцінка завданих збитків від російської атаки ще триває, тому незрозуміло остаточно, скільки часу потрібно на відновлення енергосистеми.

"Точніші терміни скажемо в середині або наприкінці дня" , - уточнив він.

Незважаючи на атаки на енергогенеруючі об'єкти, Кудрицький зазначив, що "немає проблеми покрити споживання в країні, є проблема з тим, що пошкоджено магістральну мережу, якою її доставляють у той чи інший регіон".