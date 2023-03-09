ГУР: "Супутник Притули" допоміг вистежити тисячі одиниць техніки РФ

Космічний апарат "ICEYE", придбаний за пожертви українців фондом Сергія Притули, за 5 місяців використання допоміг виявити та знищити тисячі одиниць російської техніки. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО).

Воєнна розвідка України почала використовувати "народний супутник" з 24 вересня 2022 року. Відтоді Сили безпеки і оборони держави щодоби отримують необхідні розвіддані з космосу.

За 5 місяців використання "ICEYE" співробітники ГУР МО України "провели космічну радіолокаційну розвідку майже 1000 районів розташування підрозділів держави-агресора на тимчасово окупованих та інших територіях, що становили інтерес Збройних сил України".

Упродовж цього часу ресурс космічного апарата дозволив виявити 360 наметів у місцях розташування російської окупаційної армії, а також 7321 об’єкт ворожої військової та спеціальної техніки, зокрема:

45 літаків;

27 гелікоптерів;

6 ОТРК "Іскандер";

36 ЗРК "С300";

12 ЗРК "Панцирь С1";

11 радіолокаційних станцій;

10 понтонних переправ.

"Завдяки можливостям "ICEYE" значна частина з цього переліку знищена та відображена у щоденних зведеннях Генерального штабу ЗС України" , - повідомили в ГУР.

Співробітники воєнної розвідки України подякували всьому українському суспільству, яке долучилося до збору коштів на космічний апарат, кожному волонтеру, хто щоденно надає допомогу захисникам України, та Благодійному Фонду Сергія Притули.