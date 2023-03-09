Влада Грузії відкликала скандальний законопроект, але протести продовжаться

Політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості оприлюднила спільну заяву, в якій йдеться про те, що вони відкликали підтриманий ними законопроект про іноземних агентів, який називають "російським законом", повідомляє Українська правда.

Як зазначається у заяві, відбулися консультації між політрадою "Грузинської мрії", "Сили народу" та членами парламентської більшості щодо поточних політичних процесів навколо закону "Про прозорість іноземного впливу".

"Ми бачимо, що ухвалений законопроект викликав розбіжності в суспільстві. Машина брехні змогла подати законопроект у негативному світлі і ввести в оману певну частину громадськості. До законопроекту був прикріплений хибний ярлик "російського закону", а його ухвалення в першому читанні було представлено в очах частини суспільства як відхід від європейського курсу" , – йдеться у заяві.

"Ми повинні максимально дбати про мир, спокій та економічний розвиток у нашій країні, а також про прогрес Грузії на шляху європейської інтеграції. Тому необхідно витрачати енергію кожного нашого співгромадянина не на протистояння, а на розвиток країни в правильному напрямку" , - заявили в "Грузинській мрії".

Як зазначається, "враховуючи все вищевикладене, як влада, відповідальна перед кожним членом суспільства, ми вирішили беззастережно відкликати законопроект".

При цьому у владі планують після того, як емоційне тло вщухне краще пояснити суспільству, для чого був цей законопроект.

"Грузія підтримуватиме мир і стабільність і продовжуватиме рухатися до Європи з гідністю, що є принциповим вибором грузинського суспільства" , – йдеться у заяві.

Як відомо, у вівторок парламент Грузії несподівано ухвалив у першому читанні закон про "іноагентів", подібний до російського законодавства, спрямованого на обмеження західного впливу. Це викликало спонтанні протести та зіткнення під парламентом, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ, а потім активно задіяла водомети для розгону мітингу.

Під час двох днів протестів у Тбілісі співробітники МВС Грузії затримали 134 особи.

Зокрема, за фактом нападу на поліцейських за статтею 353 Кримінального кодексу було затримано одну людину. Ще 133 особи затримали відповідно до статей 166 та 173 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Незважаючи на заяву правлячої партії "Грузинська мрія" про відкликання з парламенту скандального законопроекту про "іноагенти", його опоненти мають намір знову зібратися на акцію протесту в центрі Тбілісі в четвер і мітингувати, доки Грузія не візьме "гарантований прозахідний курс". Про це заявив на брифінгу член партії "Гірчі - Більше свободи" Цотне Коберідзе.

За словами Коберідзе, мітинг розпочнеться о 19.00 на проспекті Руставелі.

Демонстранти вимагають ясності від влади, як саме вона планує відкликати законопроект "Про агентів іноземного впливу", а також негайне звільнення всіх затриманих протестувальників.

"Сьогодні неодмінно буде акція! Є багато молодих людей, які не довіряють "Грузинській мрії" і вважають, що гарантом зближення країни із Заходом є ми" , - заявив Коберідзе.

За його словами, протести не припиняться, допоки Грузія не візьме "гарантований прозахідний курс".