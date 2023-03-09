Ердоган поступається конкуренту на виборах президента Туреччини, - опитування

Кандидат у президенти від турецької опозиції Кемаль Кілічдароглу може перемогти чинного лідера країни Реджепа Тайіпа Ердогана на виборах у травні 2022 року. Про це, з посиланням на опитування агентства ORC Araştirma, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Згідно з опитуванням, 43,2% людей проголосували б за Ердогана, а 56,8% - за Кілічдароглу.

Зазначається, що опитування було проведено 4-6 березня, у ньому взяли участь 1850 респондентів у третині турецьких провінцій.

Також додамо, що в опитуванні агентства, яке проводилося в січні, коли один кандидат від опозиції ще не був висунутий, Ердоган переміг би будь-кого з них, включаючи Кірічдароглу (42,5% проти 41,8%).

Раніше повідомлялося, що альянс із шести опозиційних партій обрав 74-річного Кілідароглу своїм кандидатом у президенти.

Ердоган, у свою чергу, заявляв, що країни Європи та Америки намагаються вплинути на майбутні президентські вибори в Туреччині.