СБУ відреагувала на звинувачення в підготовці "теракту" в Придністров'ї

Заяви "керівництва" невизнаного Придністров'я про запобігання "теракту" проти посадових осіб, який нібито готувала Служба безпеки України, є зрежисованою Кремлем провокацією, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

"Будь-які заяви представників так званого "Міністерства державної безпеки" фейкової "Придністровської народної республіки" щодо участі СБУ в підготовці теракту слід розглядати виключно як провокацію, зрежисовану в Кремлі" , — пише пресслужба.

СБУ закликає ігнорувати нісенітниці, якими Кремль намагається розхитати ситуацію на окупованій й підконтрольній Росії території.

"Брехня та провокації — один із видів зброї, яким активно користується Росія. Але сьогодні весь світ бачить справжнє обличчя країни-агресора та не вірить заявам ні Росії, ні її сателітів" , — додає СБУ.

Нагадаємо, раніше у "міністерстві держбезпеки" невизнаного Придністров'я заявили про запобігання теракту проти посадових осіб нібито за вказівкою Служби безпеки України.