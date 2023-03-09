Орбан заявив, що Угорщина може переглянути свої відносини з Росією

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна може переглянути свої відносини з Росією, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить його заява на економічному форумі в Будапешті, пише Bloomberg.

За його словами, Угорщині вигідно підтримувати відносини з Російською Федерацією, бо його країна має енергетичну залежність. Однак відносини Європи й РФ не будуть налагоджені у найближчі роки. Щобільше, він впевнений, що вони можуть взагалі не відновитись.

"Я розумію необхідність відновлення російсько-європейських відносин після війни, але це далеко від реальності. Ось чому зовнішній і економічній політиці Угорщини слід добре подумати про те, які відносини ми можемо встановити та підтримувати з Росією в найближчі 10-15 років" , - сказав Орбан.

Нагадаємо, що Росія тимчасово припинила дію угоди з Угорщиною про безвізові поїздки для дипломатів через "порушення домовленостей".

Також нещодавно Орбан заявив про підтримку так званого "мирного плану" Китаю щодо війни в Україні, всупереч позиції західних лідерів.