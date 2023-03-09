ЗМІ: У Словенії відмовились визнавати Росію спонсором тероризму

Комітет парламенту Словенії з питань зовнішньої політики відхилив пропозицію опозиційної Демократичної партії визнати Росію державою-спонсором тероризму, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Euractiv.

Як повідомляється, комітет одноголосно підтримав висновки коаліції, які засуджують війну Росії в Україні, й закликав уряд продовжувати надавати допомогу Києву й виступати за "всеосяжний, справедливий і тривалий мир". Однак, комітет не підтримав проект резолюції, яка б визнала Росію державою-спонсором тероризму.

Демократи, які внесли цю пропозицію, стверджували, що, ухваливши резолюцію, Словенія засудить напади Росії на українських цивільних осіб, цивільні будівлі та ключові об'єкти енергетичної інфраструктури.

"Ми продемонструємо нашу підтримку українському народу, який проявляє неймовірну мужність, захищаючи свою батьківщину і борючись за універсальні цінності свободи та демократії, і водночас засудимо російське вторгнення" , - заявили вони.

Але в правлячій коаліції ще до голосування в комітеті виступили проти. Міністр закордонних справ Словенії Таня Файон заявила, що будь-яка ініціатива внести Росію до переліку країн-спонсорів тероризму буде "рівносильна покаранню всього російського народу".

У МЗС Словенії пояснили, що ні в європейському, ні в словенському законодавстві не існує категорії або списку країн, які підтримують тероризм. Відповідні резолюції ухвалили тільки сім країн-членів ЄС, і навіть у США, де є юридичні підстави оголошувати держави спонсорами тероризму, Росія не входить до цього переліку.

Опозиція назвала заяву МЗС "млявою", а депутат-демократ і колишній міністр закордонних справ Словенії Анже Логар заявив, що дипломатичний тиск на Росію має бути посилений так само, як і санкції.

Нагадаємо, Верховна Рада у річницю російського вторгнення закликала парламенти інших країн визнати геноцид українців, а Росію державою-спонсором тероризму.

До того ж, за словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, визнання Росії державою-спонсором тероризму вже суттєво впливає на її зовнішню політику, зокрема у економічній сфері.