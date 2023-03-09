Шмигаль повідомив, у скількох регіонах росіяни пошкодили об’єкти енергетики

Внаслідок ракетних ударів Росії у ніч на 9 березня було пошкоджено об’єкти генерації та розподілу електроенергії у вісьмох регіонах України, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.

"Сьогодні російські терористи здійснили чергову масовану ракетну атаку проти України. Основний удар був спрямований проти енергосистеми України. Вони знову намагалися її знищити. І знову їм це не вдалося.

Енергосистема залишається цілісною. В окремих областях можливі тимчасові відключення електроенергії, адже пошкоджено об’єкти генерації та розподілу у вісьмох регіонах.

Енергетичний штаб працює. Ремонтні бригади працюють. Особлива увага поверненню електроенергії в Харків", — зазначив очільник уряду.

Ракетні удари були завдані також проти цивільної інфраструктури. Є постраждалі та загиблі серед мирних людей.

Як повiдомлялось, війська РФ 9 березня завдали удару по кількох регіонах України, запустили більше 80 ракет. У Києві госпіталізували двох поранених. У Харкові пролунала серія вибухів, після чого у частині міста пропало світло. В Одесі — потрапляння до приватного будинку та об'єкту критичної інфраструктури. На Львівщині загинули четверо людей. У Житомирі проблеми зі світлом та водою.

У трьох областях обмежили електропостачання. Затримується низка поїздів.

У Росії цинічно зазначили, що завдали "удару відплати" по Україні у помсту за "терористичні акції" в Брянській області РФ.